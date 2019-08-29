Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Сампдория» сделала «Зениту» новое предложение по Ригони

Саму аренду аргентинца "Сампдория" оценивает в € 500 тыс. Ригони перешёл в "Зенит" из аргентинского "Индепендьенте" летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды.
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Ригони не хочет уходить из «Зенита» в «Сампдорию» на меньшую зарплату

Sport24.ru07:30

Главные новости утра. «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони, Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов

Бомбардир.ру04:55

Источник: «Сампдория» сделал новое предложение по Ригони

Спорт-Экспрессвчера в 16:50

Появились новые подробности по трансферу Эмилиано Ригони

Петербургский дневниквчера в 21:22

«Сампдория» близка к аренде Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн

Sports.ruвчера в 22:35

СМИ: «Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» за 500 тысяч евро

Матч ТВвчера в 18:28

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

Евро-футбол.ру03:48
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
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Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
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Газета.Ru 06:33
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Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
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В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

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Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

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Актер Александр Числов умер в 54 года

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Политика

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Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента.
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Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
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Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

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Туристический автобус насмерть сбил 82-летнего россиянина в Болгарии

82-летний россиянин погиб под колёсами туристического автобуса в районе города Несебыра, Болгария.
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Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
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Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
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Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
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Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

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Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

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Экономика

Владимир Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян.
Piter.tv 26 августа в 08:17
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Политика

Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ

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Происшествия

Сотрудника новосибирской колонии подозревают в мошенничестве

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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
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Росстат посчитал число россиян на начало года

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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

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Гран-при России «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября

Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».
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Диетологами Минздрава названы основные законы правильного питания

Диетологи Министерства здравоохранения России назвали основной ряд законов правильного питания, которые необходимо соблюдать для поддержания здорового организма.
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