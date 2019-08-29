Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Сампдория» сделала «Зениту» новое предложение по Ригони

Саму аренду аргентинца "Сампдория" оценивает в € 500 тыс. Ригони перешёл в "Зенит" из аргентинского "Индепендьенте" летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды.
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