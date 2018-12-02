Футбол
Деннис Прат
|10′
|17′
Андреа Поли
Фабио Куальярелла
|25′
Гастон Рамирес
|41′
|53′
Артуро Калабрези
Лоренцо Тонелли
|55′
|56′
Диего Фальчинелли
Родриго Паласио
Роналдо Виейра Нан
Альбин Экдаль
|62′
|63′
Артуро Калабрези
Риккардо Орсолини
Джанлука Капрари
Грегуар Дефрель
|65′
|67′
Федерико Сантандер
Фабио Куальярелла
|68′
|69′
Родриго Паласио
Кароль Линетти
|78′
|84′
Андреа Поли
Адам Надь
Кароль Линетти
Якуб Янкто
|84′
Бартош Берешиньски
|88′
|45%
|Владение мячом
|55%
|81%
|Процент точных передач
|83%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|10
|14
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
24
Берешиньски
26
Тонелли
3
Андерсен
29
Мурру
10
Прат
6
Экдаль
11
Рамирес
14
Янкто
27
Куальярелла
2 ×
92
Дефрель
28
Скорупский
7
Орсолини
23
Данило
18
Хеландер
14
Маттьелло
8
Надь
5
Пульгар
32
Сванберг
11
Крейчи
24
Паласио
9
Сантандер
Болонья
Расстановка 3‑5‑2
«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Чемпионат16:28
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