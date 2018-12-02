Футбол

«Сампдория» разгромила «Болонью» в матче Серии А
Чемпионат
16:28

Сампдория — Болонья
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Деннис Прат
10′
17′
Андреа Поли
Фабио Куальярелла
25′
Гастон Рамирес
41′
53′
Артуро Калабрези
Лоренцо Тонелли
55′
56′
Диего Фальчинелли
Родриго Паласио
Роналдо Виейра Нан
Альбин Экдаль
62′
63′
Артуро Калабрези
Риккардо Орсолини
Джанлука Капрари
Грегуар Дефрель
65′
67′
Федерико Сантандер
Фабио Куальярелла
68′
69′
Родриго Паласио
Кароль Линетти
78′
84′
Андреа Поли
Адам Надь
Кароль Линетти
Якуб Янкто
84′
Бартош Берешиньски
88′
«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
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