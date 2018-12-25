Футбол
"Сампдория" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Фабио Квальяреллой. Договор с 35-летним форвардом рассчитан до лета 2020 года.
Спорт-Экспресс05:08
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Армия и оружие
Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Энергетика
В Кремле прокомментировали падение цен на нефть
Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество
Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете
Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Политика
Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Политика
Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию
В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Авто
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Экономика
Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:00
Политика
Песков рассказал о своем отношении к Telegram-каналам
Пресс-секретарь считает, что там публикуют информацию, к которой нельзя относиться "серьезно".
Обновлено в 06:17
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Медведев подписал документы по маркировке товаров
Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств.
Обновлено в 05:16
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае
Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО
Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск
Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
Обновлено в 00:36
Общество
Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24
Политика
Эрдоган намерен встретиться с Путиным
Предположительно Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии
Ранее один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате атаки на ливийский МИД в Триполи.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Родители юных российских футболистов отдали мошенникам миллиард рублей
В Москве полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве, которые похитили у родителей юных футболистов около миллиарда рублей.
Обновлено в 06:20
Кино
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено вчера в 17:52
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни года
Трек "Panda E" белорусского рэпера Cygo стал самой прослушиваемой композицией во "ВКонтакте" в 2018 году, рассказали в пресс-службе социальной сети.
Обновлено в 06:42
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Экономика
Силуанов раскритиковал Росстат за расчеты реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов раскритиковал Росстат за расчет показателя динамики реальных доходов населения.
Обновлено в 04:17