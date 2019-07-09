Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.

Общество Сбербанк порекомендовал осторожнее пользоваться банкоматами Сбербанк рекомендует россиянам быть осторожнее при использовании банкоматов в пяти странах.

Экономика «Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Общество Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах "Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным - ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", - отмечается в сообщении.

Происшествия Из аварийного дома в Луганской области эвакуировали более 60 человек Спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного дома в Луганской области, в котором по стенам пошли трещины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Армия и оружие ОЗХО заявила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представил в ООН доклад, в котором говорится о том, что Сирия уничтожила все 27 объектов по производству химического оружия.

Политика Интервью Путина вошло в фильм Стоуна об Украине Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Шоу-бизнес Лолита поделилась переживаниями после гастролей в Донецке и Луганске Российская певица Лолита Милявская поделилась переживаниями после гастролей в Луганске и Донецке и посещения разрушенного обстрелами Дебальцево.

Политика В Тбилиси проходят акции протеста В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.

Общество В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.

Общество Названы регионы России с самыми высокими и низкими доходами населения Самые высокие доходы среди российских регионов выявлены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Футбол Алексей Сутормин стал игроком «Зенита» В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Авто Audi представила самый мощный дизельный внедорожник Audi SQ8 Следующее поколение внедорожника является самым мощным автомобилем в Европе.

Технологии «Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств «Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.

Футбол Кубок Африки. Сборная Туниса протиснулась в четвертьфинал В четвертьфинале сборная Туниса встретится с главной сенсацией нынешнего Кубка Африки – командой Мадагаскара, которая, впервые принимая участие в финале такого турнира, прошла в восьмерку сильнейших.

Общество В РПЦ пояснили слова об умственных способностях женщин Один из самых известных священнослужителей Русской православной церкви, популярный проповедник протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о том, что "женщины слабее умом, чем мужчины".

Транспорт В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.