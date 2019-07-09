Футбол
«Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду РигониREGNUM 01:20
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.
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Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа
Спорт-Экспрессвчера в 19:04
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Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
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Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
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Обновлено вчера в 22:10
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Обновлено в 03:34
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Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
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В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
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По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01