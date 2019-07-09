Футбол

«Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду РигониREGNUM 01:20

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.
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«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Sportbox.RUвчера в 19:21

Итальянский клуб хочет взять в аренду игрока «Зенита»

Газета.Ru03:06

«Сампдория» сделала «Зениту» предложение об аренде Ригони

Чемпионатвчера в 22:57

«Зенит» хочет купить Гастона Рамиреса, «Сампдория» — арендовать Ригони. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru03:00

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Матч ТВвчера в 19:21

Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

«Сампдория» предложила 1+9 млн евро «Зениту» за Ригони

Sports.ruвчера в 18:25
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Политика

Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.
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Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
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Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

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Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 04:03
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Уэстбрук заинтересован в переходе в «Майами»

По информации источника, «Майами» заинтересован в подписании Уэстбрука, который хочет продолжить карьеру в активно соревнующемся клубе.
Обновлено в 04:41
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Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено вчера в 15:39
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Аналитики анонсировали выход четырех новых iPhone в 2020 году

Выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в будущем году, заявили аналитики из американской компании JP Morgan.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

«Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до пятницы

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за осадков.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
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Космос

Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт

Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума

Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
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Кино

Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»

Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Россия проводит испытания боевого робота Маркер

Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
Обновлено в 03:34
Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Авто

ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате

В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
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Общество

В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей

Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Более 20 человек пострадали при пожаре на заводе в Испании

Не менее 23 человек пострадали в результате пожара, возникшего в понедельник на промышленном комплексе в провинции Барселона в Испании.
Обновлено в 01:12
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
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Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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