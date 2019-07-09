Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.

Политика Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.

Происшествия Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.

Происшествия Журналиста обвинили в воздействии на подсознание Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".

Экономика Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Баскетбол Уэстбрук заинтересован в переходе в «Майами» По информации источника, «Майами» заинтересован в подписании Уэстбрука, который хочет продолжить карьеру в активно соревнующемся клубе.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Политика Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

Политика Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.

Гаджеты Аналитики анонсировали выход четырех новых iPhone в 2020 году Выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в будущем году, заявили аналитики из американской компании JP Morgan.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор «Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Происшествия Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.

Космос Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.

Кино Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж» Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Армия и оружие Россия проводит испытания боевого робота Маркер Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Футбол Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.

Авто ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.

Общество В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.

Происшествия Более 20 человек пострадали при пожаре на заводе в Испании Не менее 23 человек пострадали в результате пожара, возникшего в понедельник на промышленном комплексе в провинции Барселона в Испании.