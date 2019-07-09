Футбол

«Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду РигониREGNUM 01:20

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.
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«Зенит» хочет купить Гастона Рамиреса, «Сампдория» — арендовать Ригони. Трансферы и слухи дня

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Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа

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