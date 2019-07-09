Футбол

«Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду РигониREGNUM 01:20

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Зенит» хочет купить Гастона Рамиреса, «Сампдория» — арендовать Ригони. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru03:00

Итальянский клуб хочет взять в аренду игрока «Зенита»

Газета.Ru03:06

«Сампдория» предложила 1+9 млн евро «Зениту» за Ригони

Sports.ruвчера в 18:25

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Матч ТВвчера в 19:21

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Sportbox.RUвчера в 19:21

Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

«Сампдория» сделала «Зениту» предложение об аренде Ригони

Чемпионатвчера в 22:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Общество

На рекультивацию свалок в 2020 году выделят более 6 млрд рублей

Правительство России направит более 6 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках национального проекта «Экология».
Обновлено в 01:59
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Политика

В Тбилиси проходят акции протеста

Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Обновлено в 03:10
Политика

Грузинского ведущего отстранили от работы после оскорбления Путина

Руководство телеканала «Рустави 2» отстранило ведущего Георгия Габунию после нецензурных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.
Обновлено вчера в 02:29
Политика

Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье

Названы продукты для сохранения упругости женской груди

Любая женщина мечтает сохранить упругость груди до преклонного возраста, не прибегая к помощи пластических хирургов.
Обновлено в 02:07
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево гражданина Узбекистана, которого подозревают в торговле людьми.
Обновлено в 03:20
Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество

Путин подарил красноярскому школьнику щенка

"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

«Ева – не аутист!»: Лолита Милявская устала слышать слухи о дочери

Обновлено в 02:31
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека

Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Самолет ВВС Великобритании провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 02:17
Общество

В метро Вены появились «ароматные» поезда

Кондиционеры в метро Вены помимо охлаждающего воздуха теперь подают и несколько душистых ароматов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено вчера в 03:21
Космос

Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт

Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное