Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.

Общество На рекультивацию свалок в 2020 году выделят более 6 млрд рублей Правительство России направит более 6 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках национального проекта «Экология».

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.

Политика Грузинского ведущего отстранили от работы после оскорбления Путина Руководство телеканала «Рустави 2» отстранило ведущего Георгия Габунию после нецензурных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.

Политика Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Экономика Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Здоровье Названы продукты для сохранения упругости женской груди Любая женщина мечтает сохранить упругость груди до преклонного возраста, не прибегая к помощи пластических хирургов.

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.

Происшествия Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево гражданина Узбекистана, которого подозревают в торговле людьми.

Интернет Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Общество Путин подарил красноярскому школьнику щенка "Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Экономика Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Армия и оружие Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России Самолет ВВС Великобритании провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Общество В метро Вены появились «ароматные» поезда Кондиционеры в метро Вены помимо охлаждающего воздуха теперь подают и несколько душистых ароматов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператора венского городского транспорта Wiener Linien.

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".