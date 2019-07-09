Футбол
«Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду РигониREGNUM 01:20
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.
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Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа
Спорт-Экспрессвчера в 19:04
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