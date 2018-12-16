Сассуоло Итальянский футбольный клуб

Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.