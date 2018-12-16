Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»
Спорт-Экспресс
11:03

Сампдория — Парма
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Никола Мурру
43′
61′
Маттео Скоццарелла
Джанлука Капрари
66′
68′
Лука Силигарди
Фабио Чераволо
Джанлука Капрари
Грегуар Дефрель
69′
Фабио Куальярелла
69′
76′
Риккардо Гальоло
Амато Чичиретти
82′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
82′
Кароль Линетти
88′
Фабио Куальярелла
Давид Ковнацки
89′
"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Парма" с 21 баллом располагается на 12-й строчке.
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