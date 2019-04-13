Футбол

«Сампдория» победила «Дженоа», «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:14

Сампдория — Дженоа
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Грегуар Дефрель
3′
8′
Доменико Кришито
Кароль Линетти
30′
51′
Давиде Бираски
Фабио Куальярелла
53′
56′
Эстебан Ролон
Лукас Лерагер
Кароль Линетти
Якуб Янкто
58′
60′
Горан Пандев
66′
Кристиан Ромеро
Грегуар Дефрель
Маноло Габбьядини
71′
73′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
78′
Даниэль Бесса
Фавилли Андреа
79′
Мигел Велозу
Якопо Сала
Бартош Берешиньски
83′
88′
Лукас Лерагер
Маноло Габбьядини
90′+1′
"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла. "Сампдория" набрала 48 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами занимает 15-ю строчку.
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