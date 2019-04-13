Футбол
«Сампдория» победила «Дженоа», «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:14
Грегуар Дефрель
|3′
|8′
Доменико Кришито
Кароль Линетти
|30′
|51′
Давиде Бираски
Фабио Куальярелла
|53′
|56′
Эстебан Ролон
Лукас Лерагер
Кароль Линетти
Якуб Янкто
|58′
|60′
Горан Пандев
|66′
Кристиан Ромеро
Грегуар Дефрель
Маноло Габбьядини
|71′
|73′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
|78′
Даниэль Бесса
Фавилли Андреа
|79′
Мигел Велозу
Якопо Сала
Бартош Берешиньски
|83′
|88′
Лукас Лерагер
Маноло Габбьядини
|90′+1′
|59%
|Владение мячом
|41%
|73%
|Процент точных передач
|67%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|6
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|7
|3
|Угловые
|8
|7
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|22
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
24
Берешиньски
3
Андерсен
15
Колли
29
Мурру
10
Прат
6
Экдаль
11
Рамирес
14
Янкто
23
Габбьядини
27
Куальярелла
97
Раду
14
Бираски
17
Ромеро
4
Кришито
32
Перейра
8
Лерагер
44
Велозу
39
Фавилли
22
Лазович
19
Пандев
9
Санабрия
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла. "Сампдория" набрала 48 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами занимает 15-ю строчку.
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