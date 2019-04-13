«Сампдория» победила «Дженоа», «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:14

"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла. "Сампдория" набрала 48 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами занимает 15-ю строчку.

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