Футбол
«Сампдория» победила «Дженоа», «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:14
Грегуар Дефрель
|3′
|8′
Доменико Кришито
Кароль Линетти
|30′
|51′
Давиде Бираски
Фабио Куальярелла
|53′
|56′
Эстебан Ролон
Лукас Лерагер
Кароль Линетти
Якуб Янкто
|58′
|60′
Горан Пандев
|66′
Кристиан Ромеро
Грегуар Дефрель
Маноло Габбьядини
|71′
|73′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
|78′
Даниэль Бесса
Фавилли Андреа
|79′
Мигел Велозу
Якопо Сала
Бартош Берешиньски
|83′
|88′
Лукас Лерагер
Маноло Габбьядини
|90′+1′
|59%
|Владение мячом
|41%
|73%
|Процент точных передач
|67%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|6
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|7
|3
|Угловые
|8
|7
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|22
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
24
Берешиньски
3
Андерсен
15
Колли
29
Мурру
10
Прат
6
Экдаль
11
Рамирес
14
Янкто
23
Габбьядини
27
Куальярелла
97
Раду
14
Бираски
17
Ромеро
4
Кришито
32
Перейра
8
Лерагер
44
Велозу
39
Фавилли
22
Лазович
19
Пандев
9
Санабрия
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла. "Сампдория" набрала 48 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами занимает 15-ю строчку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» расстреляли четверых ВСУшников в Донбассе
Четверо военнослужащих ВСУ погибли в результате вооруженного столкновения с боевиками националистической группировки «Правый сектор» в Авдеевке.
Обновлено в 09:44
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Политика
Порошенко уволил замглавы внешней разведки
"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1»
Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.
Обновлено в 03:48
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Кино
Названо время российской премьеры последнего сезона «Игры Престолов»
Представители сервиса "Амедиатека", который является официальным представителем компании НВО в России, назвали время отечественной премьеры первой серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 10:34
Футбол
Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
Обновлено в 09:36
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3
Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны.
Обновлено в 06:01
Общество
Гороскоп на неделю 15-21 апреля: новая цель Овнов, перемены Близнецов и творчество Рыб
Могут произойти необычные перемены на работе и во взаимоотношениях с близкими.
Обновлено в 02:00
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Политика
Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына в Австралию
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон попросил австралийские власти добиться экстрадиции его сына на родину.
Обновлено в 06:54
Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Футбол
Отец Мбаппе: «Не понимаю, почему о Кильяне говорят каждый день»
Появляется слишком много неверной информации. Я знаю, что Мбаппе – публичная персона. Но не понимаю, почему все о нем говорят каждый день.
Обновлено в 11:17
Недвижимость
50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года
Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 купили жилые дома.
Обновлено в 09:48