Футбол
«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 11:58
«Сампдория» одержала третью победу в последних четырёх играх в чемпионате Италии. Серия «Сассуоло» без побед достигла семи матчей. «Сампдория», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (32) — 12-е.
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Шоу-бизнес
Умерла певица Юлия Началова
Обновлено в 13:10
Происшествия
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Политика
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии
Как передает ТАСС со ссылкой на РТС, демонстранты захватили два входа в здание и забросали его яйцами.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением
Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено в 19:36
Политика
Украинская журналистка рассказала о визите в Крым
Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 14:49
Политика
Зузана Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
На состоявшихся в минувшую субботу, 16 марта, ыыборах президента Словакии лидирует заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова.
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Происшествия
В столкновениях в Париже пострадали 60 человек
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Космос
Рогозин назвал срок начала испытания модуля «Наука» для МКС
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Единоборства
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Салман Жамалдаев победил единогласным решением судей Марата Балаева в поединке за пояс чемпиона ACA в полулегком весе.
Обновлено в 17:19
Происшествия
В Швеции у самолета загорелся двигатель
Обновлено в 17:11
Спорт
Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не думал о результате эстафеты, когда начинал бежать свой этапе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом
Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Политика
Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»
Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2».
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус
Обновлено в 17:26
Происшествия
Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина
Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Сибае напали на политолога Никиту Исаева
Неизвестные атаковали политолога Никиту Исаева, который приехал в Башкирию в Сибай, чтобы выяснить, что происходит с воздухом в городе.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
"Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле - 2:1. Хозяева забили два мяча в середине второго тайма с разницей в шесть минут.
Обновлено в 17:58
Хоккей
Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес» в гостях
«Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 18:48
Музыка
Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019»
Испанская газета El Periodico опубликовала рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Началова, Децл, Фриске, Волкова: Трагическая судьба участников «Последнего героя»
Обновлено в 19:32
Культура
Кинокритик Долин ответил на обвинения в связи с отзывом на «Балканский рубеж»
Теле- и радиоведущий Антон Долин отреагировал на подозрения в том, что он мог преследовать корыстные цели, оставив крайне негативный и фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово.
Обновлено в 18:27
Музыка
Гришковец назвал Шнурова презирающим все предателем
Обновлено в 05:37
Происшествия
Увеличилось число погибших при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии
Комиссар новозеландской полиции Майк Буш сообщил, что число погибших в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 50, передает Reuters.
Обновлено в 17:03
Политика
Появились кадры первого полета самолета МС-21-300
"16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300", — говорится в сообщении Минпромторга, который цитирует ТАСС.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Видео падения метеорита в Эвенкии появилось в соцсетях
Очевидец сообщил краевому телеканалу "Енисей", что гулял на улице с семьей как раз в момент падения космического тела, при этом резко стало светло и тепло.
Обновлено в 08:55
Кино
У Михаила Кокшенова случился приступ
Обновлено в 07:01