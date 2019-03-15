Футбол

«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 11:58

«Сампдория» одержала третью победу в последних четырёх играх в чемпионате Италии. Серия «Сассуоло» без побед достигла семи матчей. «Сампдория», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (32) — 12-е.
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«Сампдория» на выезде обыграла «Сассуоло», команды на двоих забили восемь мячей

Советский спорт12:01

«Сампдория» одолела «Сассуоло» в суперрезультативном матче Серии А

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Евро-футбол.ру12:06

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Чемпионат11:58

«Сампдория» обыграла «Сассуоло» и поднялась на восьмое место

Спорт-Экспресс12:17

«Сампдория» обыграла «Сассуоло», команды на двоих забили 8 мячей

Матч ТВ11:59

«Сассуоло» - «Сампдория»: смогут ли гости сыграть надежно в обороне?

Все про Спорт рувчера в 09:44
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Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

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Зузана Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

На состоявшихся в минувшую субботу, 16 марта, ыыборах президента Словакии лидирует заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова.
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В восемнадцатом по счету выступлении приняли участие свыше 32 тыс. человек.
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Обновлено в 19:22
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США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
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Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
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Салман Жамалдаев победил единогласным решением судей Марата Балаева в поединке за пояс чемпиона ACA в полулегком весе.
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Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2».
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Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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В Сибае напали на политолога Никиту Исаева

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«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

"Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле - 2:1. Хозяева забили два мяча в середине второго тайма с разницей в шесть минут.
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Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес» в гостях

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Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019»

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Началова, Децл, Фриске, Волкова: Трагическая судьба участников «Последнего героя»

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Увеличилось число погибших при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

Комиссар новозеландской полиции Майк Буш сообщил, что число погибших в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 50, передает Reuters.
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"16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300", — говорится в сообщении Минпромторга, который цитирует ТАСС.
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Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
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