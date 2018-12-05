Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии
Sport24.ru
вчера в 17:01

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
Sport24.ruвчера в 17:01

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Футболисты «Сампдории» обыграли СПАЛ в матче четвертого раунда Кубка Италии

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