Футбол
«Сампдория» хочет арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупаSport24.ru вчера в 18:05
26-летний аргентинец, который сезон-2018/19 провел на правах аренды в «Аталанте», может вновь вернуться в Серию А. По информации источника, «Сампдория» хочет арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупа.
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Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа
Спорт-Экспрессвчера в 19:04
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Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
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Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Здоровье
Названы правила первой помощи при укусе пчелы у аллергиков
Немецкими медиками названы правила первой помощи, которую необходимо оказать аллергику при укусе пчелы или иных насекомых.
Обновлено вчера в 06:42
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Apple внедряет биометрическую авторизацию для входа в iCloud
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Обновлено вчера в 07:52
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Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями
В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
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Обновлено вчера в 12:51
Общество
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Российское информационное агентство "РИА Новости" провело исследование, которое выявило регионы в стране с самыми высокими и самыми низкими доходами населения в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:43
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«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
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Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США
Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
Обновлено вчера в 19:01
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Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено вчера в 22:22
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03