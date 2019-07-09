Футбол
«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупаМатч ТВ 19:21
По сообщению Sky Sport Italia, «Сампдория» интересуется полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони. Как сообщает источник, клуб хочет арендовать футболиста на 1 сезон за 1 миллион евро, а также включить в сделку право выкупа футболиста за 9 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:20, Вашингтон
Политика
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы
Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено в 17:57
Футбол
Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля
Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
Обновлено в 17:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Авто
«Рольф» увеличил продажи на 6% в I полугодии
Сервисные станции компании «Рольф» во II квартале провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 770 500 нормочасов (без учета внутренних заказ-нарядов), добившись роста выработки на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:14
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией остановлено
Указ о временном запрете авиаперелетов между Россией и Грузией президент РФ Владимир Путин подписал еще 21 июня - на следующий день после начала массовых протестов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено в 18:30
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
«Теперь мы дикобразы»: морпехи США вспоминают иранский захват
Одной из наиболее тревожных причин, вызвавших происшествие, было поведение как членов экипажа, позволивших захватить себя, так и лидера рейса, извинявшегося перед иранскими военными на камеру.
Обновлено в 21:00
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Общество
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Культура
В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России
В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
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Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Политика
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
Обновлено в 18:32
Культура
Сергей Шнуров стал новым ведущим шоу «Форт Боярд»
Ранее Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда». Отмечается, что его место в группе планирует занять известный шоумен Стас Борецкий.
Обновлено в 09:21