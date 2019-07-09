По сообщению Sky Sport Italia, «Сампдория» интересуется полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони. Как сообщает источник, клуб хочет арендовать футболиста на 1 сезон за 1 миллион евро, а также включить в сделку право выкупа футболиста за 9 миллионов евро.

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

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