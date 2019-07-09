Футбол

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупаМатч ТВ 19:21

По сообщению Sky Sport Italia, «Сампдория» интересуется полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони. Как сообщает источник, клуб хочет арендовать футболиста на 1 сезон за 1 миллион евро, а также включить в сделку право выкупа футболиста за 9 миллионов евро.
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«Сампдория» хочет арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупа

Sport24.ru18:05

«Сампдория» хочет арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупа

Газета.Ru19:24

СМИ: «Сампдория» хочет арендовать нападающего «Зенита»

ProstoProSport18:30

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

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Источник: «Сампдория» намерена взять у «Зенита» Ригони в аренду с обязательным правом выкупа

Спорт-Экспресс19:04

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Матч ТВ19:21

«Сампдория» предложила 1+9 млн евро «Зениту» за Ригони

Sports.ru18:25
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