Футбол
«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии АREGNUM 08:47
Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства. Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.
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Футбол
Ростов — Зенит 0:0 (1-й тайм)
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