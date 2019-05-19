Футбол

«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии АREGNUM 08:47

Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства. Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.
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«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии А

REGNUM08:47

Футболисты «Кьево» сыграли вничью с «Сампдорией» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:44

«Кьево» с «Сампдорией» скатали нулевую ничью

Евро-футбол.ру08:32

«Кьево» в меньшинстве сумел удержать ничью в матче с «Сампдорией»

Матч ТВ08:34

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«Кьево» и «Сампдория» голов друг другу не забили

Спорт-Экспресс08:35

«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром

Чемпионат08:32
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