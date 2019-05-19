Футбол
«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии АREGNUM 08:47
Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства. Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.
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Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении»
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Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
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Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
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Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
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Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
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Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
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Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
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Хоккей
Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
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В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
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Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
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Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
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Представил его сам режиссер - Георгий Параджанов, лауреат многих кинофестивалей, обладатель золотой медали братьев Люмьер (Париж), Гран-при в Онфлере, кинопремии "Сталкер", автор документальных фильмов "Я - Чайка!", "Я умер в детстве", художественного "Все ушли".
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