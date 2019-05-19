«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии АREGNUM 08:47

Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства. Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.

«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии А

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