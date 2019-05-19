Футбол
«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии АREGNUM 08:47
Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства. Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.
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Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
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Армия и оружие
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Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
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Политика
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Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
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Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.
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Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
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Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Общество
Екатеринбурженка подала на телеведущего Соловьева жалобу в Центр «Э»
Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области жалобу на телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:04
Футбол
Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьере
14 трофеев Гвардиола выиграл с «Барселоной», 7 с – «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 14:05
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Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
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Хоккей
Нападающий Луостаринен покинул расположение сборной Финляндии
Нападающий сборной Финляндии Ээту Луостаринен покинул расположение команды. У хоккеиста повреждение колена, сообщает официальный сайт ИИХФ.
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Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
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Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
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Транспорт
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Происшествия
На Михаила Светова напали в Казани
В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37