Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту».

с чего всё началось

Сообщается, что полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в "Сампдории".

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

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