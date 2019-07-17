Футбол
«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде РигониSoccer.ru 08:55
Сообщается, что полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в "Сампдории".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту».Фонтанка.Ру07:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась на трудности в браке с принцем Гарри
Меган Маркл пожаловалась рэперу Фарреллу Уильямсу на трудности, которые возникли в ее жизни после вступления в брак с принцем Гарри.
Обновлено в 08:42
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Политика
В Госдуме оценили предложения Володина по изменению Конституции
Павел Крашенинников – председатель комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты российского парламента – оценил предложения по изменениям в Конституции РФ, которые в СМИ озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:07
Общество
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Футбол
Медведев рассказал, что Анюков выступает за «Крылья» в аренде
«Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА», — рассказал Медведев, отметив, что у Анюкова есть два контракта с «Зенитом» — соглашение игрока и тренера.
Обновлено в 12:28
Авто
В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Чехии 15 детей пострадали при падении с террасы в отеле
Пятнадцать детей из Праги пострадали в результате падения с террасы одной из гостиниц близ города Страконице на юге Чехии, где они проводят летние каникулы.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Политика
Лавров прокомментировал рост напряженности в Персидском заливе
Американская недальновидная политика опасного курса с целью тотального удушения иранской экономики привели к обострению обстановки и росту напряженности в Персидском заливе, констатировал глава МИД РФ.
Обновлено в 20:03
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Происшествия
Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое
Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам
Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
Обновлено в 09:50
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Волочкова показала синяки и ссадины после репетиций нового шоу
Заглянув на репетицию звезды, наши корреспонденты с ужасом обнаружили на ее теле синяки и ссадины.
Обновлено в 04:06
Футбол
Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года
Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».
Обновлено в 18:04
Общество
Врио губернатора Сахалинской области опять встречается с населением
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко гастролирует по "городам и весям" острова, активность высокопоставленного чиновника может быть связана с предстоящими выборами руководителя региона в сентябре 2019 года, сообщает Vostok.Today.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Кино
Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Обновлено вчера в 20:08