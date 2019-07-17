Футбол

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде РигониSoccer.ru 08:55

Сообщается, что полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в "Сампдории".
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с чего всё началось

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту».
Фонтанка.Ру07:37

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«Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони

Sport24.ru09:16

Источник: «Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

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«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

Фонтанка.Ру07:37
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Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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