Футбол

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде РигониSport.ru 09:13

В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию". Стороны уже договорились и деталях трансфера, который будет осуществлён в ближайшее время, - сообщает источник.
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с чего всё началось

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

Ранее сообщалось, что клубы рассматривали вариант с годичной арендой за 1 млн евро и пунктом о последующем выкупе игрока за 9-11 млн евро. Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро.
Фонтанка.Ру07:37

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«Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони

Sport24.ru09:16

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

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«Зенит» и «Сампдория» согласовали переход Ригони

Нева Спорт08:28

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

Sport.ru09:13

«Сампдория» и «Зенит» договорились об аренде Ригони

Петербургский дневник09:07

Источник: «Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

Спорт-Экспресс08:38

«Зенит» отправит Ригони в аренду в «Сампдорию»

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