Ранее сообщалось, что клубы рассматривали вариант с годичной арендой за 1 млн евро и пунктом о последующем выкупе игрока за 9-11 млн евро. Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро.

с чего всё началось

ФК «Зенит» и ФК «Сампдория» договорились об аренде Эмилиано Ригони. В ближайшее время, аргентинский полузащитник отправится в итальянскую команду. По предварительным данным, клуб из Генуи заплатит за аренду 26-летнего хавбека миллион евро.

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