Футбол
«Сампдория» арендует Ригони у «Зенита»Санкт-Петербургские ведомости 10:06
ФК «Зенит» и ФК «Сампдория» договорились об аренде Эмилиано Ригони. В ближайшее время, аргентинский полузащитник отправится в итальянскую команду. По предварительным данным, клуб из Генуи заплатит за аренду 26-летнего хавбека миллион евро.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ранее сообщалось, что клубы рассматривали вариант с годичной арендой за 1 млн евро и пунктом о последующем выкупе игрока за 9-11 млн евро. Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро.Фонтанка.Ру07:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса
Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Петербурге двух гвардейцев обвиняют в попытке подбросить наркотики
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Росгвардии, которые подозреваются в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег.
Обновлено в 12:06
Космос
Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной
Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.
Обновлено в 00:09
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56
Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Технологии
В Петербурге представят трамвай на водородном топливе
Разработка предприятия и филиала "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр" представляет собой испытательную платформу для водородных топливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М.
Обновлено в 08:42
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Кино
Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Путин наградил орденом главу Дагестана
Обновлено в 10:34
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:45
Наука
Компания Илона Маска соединит человеческий мозг с компьютером
Обновлено в 11:09
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Теннис
Потапова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Лозанне
Российский дуэт теннисисток в составе Анастасии Потаповой и Яны Сизиковой преодолел барьер 1/4 финала соревнований в Лозанне, обыграв швейцарок Илену Ин-Альбон и Конни Перрен, - 1/6, 7/5, 10:7.
Обновлено в 10:46
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»
«Яндекс» и Сбербанк изменят формат своего совместного маркетплейса «Беру», сообщает РБК.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут
Обновлено 15 июля в 10:53
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией
14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Политика
Премьер-министр Украины поругался с Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Facebook видео с собственной речью на заседании кабинета министров, в которой он обрушился с критикой партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 12:11
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено в 07:25
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21