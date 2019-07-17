Футбол

«Сампдория» арендует Ригони у «Зенита»Санкт-Петербургские ведомости 10:06

ФК «Зенит» и ФК «Сампдория» договорились об аренде Эмилиано Ригони. В ближайшее время, аргентинский полузащитник отправится в итальянскую команду. По предварительным данным, клуб из Генуи заплатит за аренду 26-летнего хавбека миллион евро.
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с чего всё началось

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

Ранее сообщалось, что клубы рассматривали вариант с годичной арендой за 1 млн евро и пунктом о последующем выкупе игрока за 9-11 млн евро. Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо. Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро.
Фонтанка.Ру07:37

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«Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони

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«Зенит» отправит Ригони в аренду в «Сампдорию»

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Источник: «Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

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«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

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«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

Фонтанка.Ру07:37
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