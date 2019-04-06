Футбол

Сампдория — Рома 0:1Советский спорт вчера в 16:26

Сампдория — Рома
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Риккардо Сапонара
38′
42′
Патрик Шик
43′
Александар Коларов
51′
Рик Карсдорп
Жуан Жезус
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
58′
Кароль Линетти
Маноло Габбьядини
58′
66′
Лоренцо Пеллегрини
Эдин Джеко
72′
Джастин Клюйверт
Стефан Эль-Шаарави
75′
Даниэле Де Росси
Маноло Габбьядини
88′
Роналдо Виейра Нан
Марко Сау
89′
Матч закончился победой Ромы со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил Даниэле Де Росси. После 31 тура Сампдория занимает девятое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 45 очков.
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