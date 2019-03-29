Сампдория — Милан 1:0ProstoProSport 17:19

Футболисты «Сампдории» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии переиграли «Милан». Встреча, прошедшая в субботу в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на первой минуте отличился Грегоре Дефрель.

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