Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистамиREGNUM 02:25
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами
Эхо Москвывчера в 15:31
В Правительстве обсуждают возможность работы самозанятых таксистами
Парламентская газетавчера в 09:39
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Футбол
Капитан «Туна» признался, кто в «Спартаке» впечатлил его больше всего
Капитан «Туна» Деннис Хедигер рассказал, что больше всего в составе московского «Спартака» его впечатлил нападающий Эсекьель Понсе.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии
Названы приложения, на которые россияне тратят больше всего времени
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 00:48
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Фармацевтическую лактозу осенью впервые начнут производить в РФ
Объем импортируемой лактозы, по данным ФТС РФ, составляет на сегодняшний день около 18 тысяч тонн в год, основными поставщиками являются Литва и Франция.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Infiniti анонсировала новый купеобразный кроссовер
В модельной линейке Infiniti появится новый кроссовер QX55. Новинка получит нисходящую линию крыши в стиле FX первого поколения.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Хабаровске самолёт совершил экстренную посадку
Самолёт совершил экстренную посадку в Хабаровске.
Обновлено в 02:30
Космос
Роскосмос решил застраховать запуск ракеты «Протон» на 2 млрд рублей
Обновлено 15 августа в 16:39
Футбол
«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено вчера в 09:04
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Светлана Лобода на вечеринке в Монако станцевала на столе
Светлана Лобода удивила гостей вечеринки в рамках фестиваля Russian Music в Монако.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Транспорт
Из-за паводка в девяти районах Приморья размыло дороги
На территории девяти районов Приморского края после прохождения тайфуна «Кроса», по состоянию на 11:00 по местному времени, оказались размыты участки дорог.
Обновлено вчера в 03:36
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии
Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов.
Обновлено вчера в 10:02