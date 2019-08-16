Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистамиBFM.ru 00:25
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами. Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, для этого нужно соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей.
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Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, сейчас они обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юрлицам.ТАССвчера в 09:29
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В Правительстве обсуждают возможность работы самозанятых таксистами
Парламентская газетавчера в 09:39
Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами
Эхо Москвывчера в 15:31
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
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Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
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Российских лётчиков могут вооружить ПП-2000 вместо АКС-74У
Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У.
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в команде
Стоит отметить, что бразилец был признан лучшим игроком в первых двух матчах сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 01:11
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»
В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Две свалки вблизи аэропорта «Жуковский» проверены после ЧП с А321
Подмосковные власти проверили две свалки, расположенные вблизи аэропорта Жуковский после ЧП с самолетом Airbus А321, которому пришлось совершить аварийную посадку в кукурузном поле, сообщает ФАН со ссылкой на министра экологии Московской области Дмитрия Куракина.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков
Китайская телекомммуникационная корпорация Huawei приняла в пятницу в день открытия продаж более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Об этом сообщил информационный портал "Сина".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС
Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково после попадания птиц в двигатель
Лайнер авиакомпании UTair следовал в Уфу Вылетевший в Уфу из Москвы самолет UTair вернулся во Внуково после попадания птиц в двигатель, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09