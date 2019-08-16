Экономика

Самозанятым могут разрешить работать таксистамиBFM.ru 00:25

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами. Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, для этого нужно соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей.
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с чего всё началось

Власти России обсуждают возможность самозанятым работать таксистами

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, сейчас они обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юрлицам.
ТАССвчера в 09:29

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Самозанятым могут разрешить работать таксистами

BFM.ru00:25

Таксистов планируют подвести под новый налог

ФедералПрессвчера в 13:23

Таксистов в России захотели подвести под новый налог

Lenta.ruвчера в 11:50

Вице-премьера Силуанова удивили в Кургане тем, что российские таксисты вынуждены нарушать закон

URA.Ruвчера в 09:40

В Правительстве обсуждают возможность работы самозанятых таксистами

Парламентская газетавчера в 09:39

Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами

Эхо Москвывчера в 15:31

Власти России обсуждают возможность самозанятым работать таксистами

ТАССвчера в 09:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Российских лётчиков могут вооружить ПП-2000 вместо АКС-74У

Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У.
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

Обновлено вчера в 23:30
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Политика

В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 19:31
Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в команде

Стоит отметить, что бразилец был признан лучшим игроком в первых двух матчах сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 01:11
Игры

Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры

На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Космос

Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:02
Общество

Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города

Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»

В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Две свалки вблизи аэропорта «Жуковский» проверены после ЧП с А321

Подмосковные власти проверили две свалки, расположенные вблизи аэропорта Жуковский после ЧП с самолетом Airbus А321, которому пришлось совершить аварийную посадку в кукурузном поле, сообщает ФАН со ссылкой на министра экологии Московской области Дмитрия Куракина.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты

Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков

Китайская телекомммуникационная корпорация Huawei приняла в пятницу в день открытия продаж более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Об этом сообщил информационный портал "Сина".
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия

В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля

Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Самолет вернулся во Внуково после попадания птиц в двигатель

Лайнер авиакомпании UTair следовал в Уфу Вылетевший в Уфу из Москвы самолет UTair вернулся во Внуково после попадания птиц в двигатель, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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