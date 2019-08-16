Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, сейчас они обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юрлицам.

с чего всё началось

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