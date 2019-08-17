Экономика

Самозанятым могут разрешить работать таксистамиBFM.ru 00:25

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами. Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, для этого нужно соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей.
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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