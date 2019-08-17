Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистамиBFM.ru 00:25
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами. Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, для этого нужно соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей.
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Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами
Эхо Москвывчера в 15:31
В Правительстве обсуждают возможность работы самозанятых таксистами
Парламентская газетавчера в 09:39
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Победитель конкурса «Созвездие-Йолдызлык» 2014 года, выпускник ГИТИСа был отобран из 150 претендентов Победитель фестиваля "Созвездие-Йолдызлык", зеленодолец Данил Буранов представит в этом году Россию на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.
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Как сообщает РИА Новости, Росприроднадзор и Министерство экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом.
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