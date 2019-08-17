Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистамиBFM.ru 00:25
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами. Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, для этого нужно соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей.
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Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами
Эхо Москвывчера в 15:31
В Правительстве обсуждают возможность работы самозанятых таксистами
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