Экономика

Самозанятым могут предоставить пятилетние надзорные каникулыREGNUM вчера в 18:41

Пятилетние надзорные каникулы могут быть предоставлены самозанятым гражданам, заявил российский министр финансов Антон Силуанов на совещании «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных». Министр отметил, что порядка десяти миллионов человек в России «работают без всяких надзоров».
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«Добренькие» власти. Почему «репрессии» не помогут в случае с самозанятыми

Вечерняя Москва04:03

Самозанятые ждут от государства гарантий: о предложении Силуанова

REGNUM05:23

Для самозанятых могут ввести надзорные каникулы

Финмаркетвчера в 10:01

Самозанятые могут получить «каникулы» по контролю и надзору при выходе из «серой» зоны

ПРАЙМвчера в 13:24

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Российская газетавчера в 11:00

Власти РФ задумались о надзорных каникулах для самозанятых

News.ruвчера в 10:39

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Коммерсантъвчера в 18:47
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Политика

Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции

Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.
Обновлено в 07:42
Кино

Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Происшествия

Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида

В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Гаджеты

Компания Sharp показала прототип складного смартфона

Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Врач белгородской больницы вымогал деньги за операцию

Разговор проходит на лестничной площадке в больнице. Инцидент произошёл три года назад в детской областной клинической больнице Белгорода.
Обновлено в 03:38
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Здоровье

Врио губернатора Забайкалья пригласил в Читу ведущих нейроонкологов страны

Ведущие российские специалисты в области нейроонкологии осмотрели в Чите 30 детей, страдающих онкологическими заболеваниями головного мозга.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Россия поможет Никарагуа в борьбе с гриппом

Совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило производство вакцины от актуальных для 2019 года штаммов вируса гриппа.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии

Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы

Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в браке ждали ребенка

Телеканал НТВ показал сюжет, где рассказывалось, что когда она вышла замуж за Евгения Болдина, стало известно, что Пугачева беременна.
Обновлено в 05:41
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Самолёт Качиньского ремонтировали под надзором спецслужб РФ

Самолёт президента Польши Леха Качиньского, разбившийся в 2010 году под Смоленском, незадолго до трагедии проходил ремонт на заводе, подконтрольном спецслужбам России.
Обновлено в 05:50
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