Экономика

Самозанятым могут предоставить пятилетние надзорные каникулыREGNUM вчера в 18:41

Пятилетние надзорные каникулы могут быть предоставлены самозанятым гражданам, заявил российский министр финансов Антон Силуанов на совещании «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных». Министр отметил, что порядка десяти миллионов человек в России «работают без всяких надзоров».
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«Добренькие» власти. Почему «репрессии» не помогут в случае с самозанятыми

Вечерняя Москва04:03

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Коммерсантъвчера в 18:47

Для самозанятых могут ввести надзорные каникулы

Финмаркетвчера в 10:01

Самозанятые могут получить новые льготы

Ведомостивчера в 17:07

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Российская газетавчера в 11:00

Власти РФ задумались о надзорных каникулах для самозанятых

News.ruвчера в 10:39

Самозанятым могут предоставить пятилетние надзорные каникулы

REGNUMвчера в 18:41
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Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

«Единая Россия» проиграла досрочные выборы глав муниципалитетов

«Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов, в которых участвовала в минувшее воскресенье, 7 апреля.
Обновлено в 04:31
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

Штаб Зеленского предложил Порошенко дебаты в режиме телемоста

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко в режиме телемоста.
Обновлено в 04:06
Общество

Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 04:50
Авто

Tesla Model S превратили в очень быстрый дом на колесах

Предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг использовал лифтбек Tesla Model S в качестве основы для постройки дома на колесах.
Обновлено вчера в 05:48
Транспорт

Улицу Щепкина в Москве перекроют 13 апреля из-за съемок фильма

Улицу Щепкина в центре Москвы от улицы Дурова до Капельского переулка перекроют 13 апреля в связи со съемками фильма, сообщила в четверг пресс-служба Транспортного комплекса столицы.
Обновлено в 02:19
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию

Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

Обновлено в 04:13
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика

В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета

Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Корейский суд признал запрет на аборты антиконституционным

Конституционный суд Южной Кореи счел, что запрет на аборты, действующий в стране с 1953 года, является антиконституционным, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:43
Наука

Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни

Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Наука

Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Порошенко пообещал снятие санкций против России после своего поражения

Если президент Украины Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов и к власти придут новые люди, санкции против России будут отменены, заявил Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне

Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
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