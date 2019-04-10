Экономика
Самозанятым могут предоставить пятилетние надзорные каникулыREGNUM вчера в 18:41
Пятилетние надзорные каникулы могут быть предоставлены самозанятым гражданам, заявил российский министр финансов Антон Силуанов на совещании «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных». Министр отметил, что порядка десяти миллионов человек в России «работают без всяких надзоров».
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Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
«Единая Россия» проиграла досрочные выборы глав муниципалитетов
«Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов, в которых участвовала в минувшее воскресенье, 7 апреля.
Обновлено в 04:31
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
Штаб Зеленского предложил Порошенко дебаты в режиме телемоста
Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко в режиме телемоста.
Обновлено в 04:06
Общество
Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 04:50
Авто
Tesla Model S превратили в очень быстрый дом на колесах
Предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг использовал лифтбек Tesla Model S в качестве основы для постройки дома на колесах.
Обновлено вчера в 05:48
Транспорт
Улицу Щепкина в Москве перекроют 13 апреля из-за съемок фильма
Улицу Щепкина в центре Москвы от улицы Дурова до Капельского переулка перекроют 13 апреля в связи со съемками фильма, сообщила в четверг пресс-служба Транспортного комплекса столицы.
Обновлено в 02:19
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета
Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Корейский суд признал запрет на аборты антиконституционным
Конституционный суд Южной Кореи счел, что запрет на аборты, действующий в стране с 1953 года, является антиконституционным, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:43
Наука
Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни
Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Наука
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Порошенко пообещал снятие санкций против России после своего поражения
Если президент Украины Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов и к власти придут новые люди, санкции против России будут отменены, заявил Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне
Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18