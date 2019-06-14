Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложениеРИА Новости 03:56

В Санкт-Петербурге прошло заседание расширенной коллегии ФНС России. Глава ведомства Михаил Мишустин отметил промежуточные результаты работы проекта «Налог на профессиональный доход». Глава ФНС Михаил Мишустин обратил внимание на новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

с чего всё началось

Самозанятые граждане, которые используют специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение "Мой налог", рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.

Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложение

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