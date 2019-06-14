Самозанятые россияне смогут делать взносы в ПФР через приложениеiReactor 04:51

В Санкт-Петербурге прошло заседание расширенной коллегии ФНС России. Глава ведомства Михаил Мишустин отметил промежуточные результаты работы проекта «Налог на профессиональный доход». Глава ФНС Михаил Мишустин обратил внимание на новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

с чего всё началось

По словам главы Федеральной налоговой службы РФ (ФНС) Михаила Мишустина, в мобильном приложении появится новая функция. Она позволит самозанятым россиянам делать взносы в ПФР, если они хотят добровольно формировать свои пенсионные накопления.

Самозанятые россияне смогут делать взносы в ПФР через приложение

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