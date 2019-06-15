Экономика

Самозанятые получат господдержку как малый бизнесРоссийская газета 02:34

Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых граждан некоторые меры государственной поддержки, полагающиеся малому и среднему предпринимательству. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов федеральных нормативных актов.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

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Российская газета02:34

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Коммерсантъвчера в 19:25

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ru05:10
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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