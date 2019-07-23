Армия и оружие
Самолёты РФ и КНР впервые провели совместное патрулированиеПрофиль 10:40
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 23 июля состоялось первое совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС. По информации ведомства, в патрулировании были задействованы бомбардировщики Ту-95МС, а с китайской стороны – «Хун-6К».
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