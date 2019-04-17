Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламениRT на русском 12:42

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Boeing не смог вылететь из Внуково из-за вспышки в двигателе

Интерфакс17:12

В Utair назвали штатной ситуацию с загоревшимся двигателем во время взлёта

Говорит Москва10:50

Пассажирка рассказала подробности о самолете с загоревшимся двигателем

Известия16:53

Пассажиры рейса Москва — Махачкала вышли на крыло самолета

РБК11:35

«Ютэйр» ответила на сообщения о возгорании двигателя самолета во Внуково

РИА Новости10:59

Utair назвала выброс пламени из двигателя самолета штатной ситуацией

Телеканал 360°11:16

Во Внуково загорелся самолет

Газета.Ru16:06
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Футбол

Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем

Заслуженная артистка России Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем, бизнесменом Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» раскрыл секрет выживания персонажей

Обновлено в 11:53
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Наука

Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

Обновлено в 10:15
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Обновлено в 14:19
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Игры

Авторы The Last of Us: Part 2 сняли финальную сцену игры

Обновлено в 03:43
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Здоровье

Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек

Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Политика

Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР

Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы

Обновлено в 14:20
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально

Обновлено в 11:31
Футбол

Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды.
Обновлено в 14:26
Игры

Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной

Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
Здоровье

Развенчан главный миф о здоровом питании

Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.
Обновлено в 17:35
Политика

На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»

По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец

65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 12:16
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
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