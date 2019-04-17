Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламениRT на русском 12:42
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Дисплей нового поколения Surface Hub 2S
Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Общество
На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре
Обновлено в 08:55
Технологии
РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин наградил орденом ректора МГУ Садовничего
Президент России Владимир Путин наградил ректора МГУ имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Стилист отказалась готовить Анфису Чехову к церемонии
Анфиса Чехова рассказала своим фанатам, что за несколько часов до церемонии вручения премии "Самые стильные в России — 2019" её стилист отказалась сушить ей голову феном.
Обновлено в 12:05
Кино
Сергей Безруков озвучит робота в новом фильме Сарика Андреасяна
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Петербурге задержали 11 геев с заклеенными ртами
Обновлено в 13:25
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально
Обновлено в 11:31
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Кино
Съёмки сериала «Болотная тварь» прекратили досрочно из-за проблем DC Universe
Что касается «Болотной твари» — было решено переписать имеющийся последний эпизод и сделать его заключительным вместо того, чтобы снимать ещё три запланированных серии.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
17 апреля в Манчестере состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
В МИД ответили на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер против России для освобождения моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Португалии перевернулся туристический автобус, сообщили СМИ
Туристический автобус перевернулся на острове Мадейра в Португалии, есть пострадавшие, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник в спасательной службе.
Обновлено в 14:32
Политика
Мэром Стамбула стал кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Турции Экрем Имамоглу получит сегодня примерно в 18 часов (время совпадает с московским) официальный мандат в качестве законно избранного мэра Стамбула.
Обновлено в 10:05