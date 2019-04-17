Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламениRT на русском 12:42

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

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