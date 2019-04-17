Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламениRT на русском вчера в 12:42
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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В Utair назвали штатной ситуацию с загоревшимся двигателем во время взлёта
Говорит Москвавчера в 10:50
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Технологии
В России разработали магнитный холодильник
Холодильник нового поколения, работающий не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, разработали российские инженеры.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Заповедник «Курильский» просит островитян соблюдать правила пожарной безопасности
На Кунашире провели совместные учения личного состава команды пожарно-химической станции заповедника "Курильский" и южно-курильской ЛПС ОАУ "Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов".
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Саммит G20 впервые пройдёт в арабской стране
Как напоминает «Интерфакс», ближайший саммит «двадцатки» пройдёт в июне текущего года в Японии.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники
10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка
Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено вчера в 06:34
Культура
Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
В Екатеринбурге лучшие специалисты обсуждают развитие ядерной медицины
Ранее была сформирована рабочая группа из числа лучших специалистов по ядерной медицине, в задачи которой входит выработка мер по развитию этого направления в стране, отметил в своем докладе ответственный секретарь рабочей группы Дмитрий Бугаев.
Обновлено вчера в 16:40
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Советница Трампа тайно приехала в Россию
Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Министр энергетики США планирует покинуть пост
«Министр Перри не собирается в ближайшем будущем покинуть администрацию, он доволен своей работой»,— заявила представитель ведомства.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
Поставки «Газпрома» в Венгрию могут быть ускорены
Венгрия ведет переговоры с «Газпромом» о поставках в текущем году части газа на 2020 год, поскольку перспектива будущего транзита российского газа через Украину остается неясной.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено вчера в 17:59
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров
На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации
В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Сергей Паршивлюк: «Никогда в жизни не скажу о „Спартаке“ ничего плохого»
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за "Спартак", сказал, что никогда не выскажется плохо о красно-белых.
Обновлено вчера в 22:10