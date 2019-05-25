Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском 12:59

с чего всё началось

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Происшествия Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.

Хоккей Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

Авто Как мошенники продают авто, находящееся в залоге В последнее время встречается много случаев, когда владелец продаёт залоговое авто.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.

Армия и оружие Завершено производство первой партии ракет «Бронебойщик» Новыми боеприпасами планируют заменить НУРСы С-8 в ВКС России После успешных государственных испытаний, концерн "Техмаш", который является частью корпорации Ростех, выпустил первую партию неуправляемых авиационных ракет С-80ФП "Бронебойщик".

Политика Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.

Происшествия СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Футбол «Зенит-2» не смог в ФНЛ противостоять клубу РПЛ и убыл в ПФЛ Будущая команда ПФЛ не смогла справиться с будущей командой РПЛ. «Зенит-2» проиграл 0:2 и финишировал на предпоследнем месте с 28 очками.

Здоровье Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.

Общество Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Футбол Венгер может возглавить «Виссел Кобе» Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Общество Россияне отказались от вина в пользу пива Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах 24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым «МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Политика Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.