Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском 12:59

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.
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с чего всё началось
По информации портала Flightradar
, самолет Boeing 737-524 вылетел из Сургута в 18.50 по местному времени (16.50 мск) и выполнил несколько кругов в небе над городом.
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