Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском 12:59

с чего всё началось

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

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