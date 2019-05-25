Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском вчера в 12:59

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Хоккей Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии В четвертьфинале Финляндия в овертайме победила Швецию. Россияне уступили со счетом 0:1, единственную в матче шайбу забросил Марко Анттила.

Баскетбол «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА «Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.

Происшествия В Северной Осетии во время урагана погибла девушка В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.

Космос Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Кино Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Недвижимость Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Экономика Владислав Иноземцев о том, почему российские регионы отстают в развитии В центральной части России Москва и Санкт-Петербург просто-таки "высасывают соки" из соседних областей, из которых в столицы бегут профессионалы и предприниматели (разрыв по показателю подушевого валового регионального продукта достигает в случае Москвы и прилегающих к Московской области регионов 3-4 раза, в случае Санкт-Петербурга – в среднем вдвое).

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Происшествия Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.

Наука Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.

Политика В Италии пройдут выборы в Европарламент Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.

Политика Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.

Наука Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Шоу-бизнес Тимати станет отцом во второй раз Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.

Происшествия Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии По версии следствия, Аврелькин нарушил закон при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

Политика Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.