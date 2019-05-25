Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском вчера в 12:59
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.
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Хоккей
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии
В четвертьфинале Финляндия в овертайме победила Швецию. Россияне уступили со счетом 0:1, единственную в матче шайбу забросил Марко Анттила.
Обновлено вчера в 11:32
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Северной Осетии во время урагана погибла девушка
В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.
Обновлено вчера в 13:43
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную стратегию из-за российской ядерной угрозы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сообщил, что эксперты организации приняли новую военную стратегию.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Экономика
Владислав Иноземцев о том, почему российские регионы отстают в развитии
В центральной части России Москва и Санкт-Петербург просто-таки "высасывают соки" из соседних областей, из которых в столицы бегут профессионалы и предприниматели (разрыв по показателю подушевого валового регионального продукта достигает в случае Москвы и прилегающих к Московской области регионов 3-4 раза, в случае Санкт-Петербурга – в среднем вдвое).
Обновлено в 02:25
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой
По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика
В Италии пройдут выборы в Европарламент
Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.
Обновлено 23 мая в 18:55
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Тимати станет отцом во второй раз
Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии
По версии следствия, Аврелькин нарушил закон при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале
Накануне Боня посетила церемонию World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 14:24