Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылетаRT на русском вчера в 12:59

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Следователи выяснят, почему самолет «ЮТэйра» вернулся в Сургут после вылета

РИА Новостивчера в 13:53

Пассажиров рейса Сургут-Худжанд из-за технических неполадок отправили в Таджикистан новым бортом

ИА СИА-Пресс03:10

Пассажиры экстренно севшего в Сургуте лайнера UTair улетели в Таджикистан

URA.Ruвчера в 23:48

СКР начал проверку по факту происшествия с рейсом Utair «Сургут-Худжанд»

СургутИнформТВ01:41

Резервный борт в Худжанд вылетел из Сургута после поломки самолета UTair

ТАССвчера в 21:21

Вылетевший в Таджикистан самолет «ЮТэйр» вынужденно вернется в Сургут

Интерфаксвчера в 12:43

Пассажиры «Боинга» вынужденного вернувшегося в аэропорт Сургута из-за технической неполадки, вылетели резервным бортом

Эхо Москвы02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Обновлено в 02:52
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии

В четвертьфинале Финляндия в овертайме победила Швецию. Россияне уступили со счетом 0:1, единственную в матче шайбу забросил Марко Анттила.
Обновлено вчера в 11:32
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Северной Осетии во время урагана погибла девушка

В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.
Обновлено вчера в 13:43
Космос

Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную стратегию из-за российской ядерной угрозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сообщил, что эксперты организации приняли новую военную стратегию.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Общество

В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

На алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, спасая детей

Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Среди «заблудившихся» военнослужащих ВСУ - 54-летний старший солдат

Обновлено в 01:50
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Кино

Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Экономика

Владислав Иноземцев о том, почему российские регионы отстают в развитии

В центральной части России Москва и Санкт-Петербург просто-таки "высасывают соки" из соседних областей, из которых в столицы бегут профессионалы и предприниматели (разрыв по показателю подушевого валового регионального продукта достигает в случае Москвы и прилегающих к Московской области регионов 3-4 раза, в случае Санкт-Петербурга – в среднем вдвое).
Обновлено в 02:25
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой

По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика

В Италии пройдут выборы в Европарламент

Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России

Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.
Обновлено 23 мая в 18:55
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии

Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Тимати станет отцом во второй раз

Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии

По версии следствия, Аврелькин нарушил закон при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл

Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале

Накануне Боня посетила церемонию World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное