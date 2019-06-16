Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в ШереметьевеRT на русском 13:52
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение. По словам источника агентства, у лайнера была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:02, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
Обновлено в 05:53
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Тренер сборной России: «Благодарен игрокам, которые услышали меня»
Тренер сборной России Эдуард Кокшаров после победы над командой Словакии (30:20) в отборочном матче Евро-2020 поблагодарил своих подопечных.
Обновлено в 14:38
Политика
Евросоюз предупредил о риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе
Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»
На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ
О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Автоспорт
Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане
Быстрее были только два экипажа заводской команды Toyota, но при этом российская машина под №11 пересекла линию финиша на три круга раньше, чем её ближайшие соперники из Rebellion Racing, преодолев за 24 часа 379 кругов по кольцу Сартэ.
Обновлено в 14:29
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Северодвинске сегодня пройдет митинг против новой мусорной свалки
Акция станет восьмой по счету, - рассказал "Эху Москвы" организатор, активист движения "Чистый Север-29" Олег Мандрыкин.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Политика
Молдавский кризис: глава Демократической партии покинул страну
14 июня заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь объявил, что созданное партией правительство уходит в отставку, чтобы найти выход из политического кризиса в Молдавии в связи с фактическим двоевластием.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Футбол
В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»
14 июня 2019 года на стадионе «Открытие Арена» состоялся концерт музыкальной группы «Ленинград».
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено в 13:41
Космос
Стал известен новый кандидат на «пост» темной материи
Физик Джон Тернинг уверен, что частица «вимп», долгое время слывшая «основным кандидатом» на звание темной материи, очевидно, больше не может ей считаться.
Обновлено 14 июня в 13:41
Наука
Совмещение VR и микроскопа позволило учёным заглянуть «внутрь клетки»
Новый метод с применением микроскопов и VR упрощает изучение, вследствие «пометки» клеток и компиляции данных.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Спорт
Ласицкене стала первой на турнире в Польше с лучшим результатом сезона
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на турнирт в Польше.
Обновлено в 12:16
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36