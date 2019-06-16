Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в ШереметьевеRT на русском 13:52

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение. По словам источника агентства, у лайнера была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

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