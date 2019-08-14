Армия и оружие
Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизитьсяНациональная служба новостей 13 августа в 10:01
Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT. Однако российский самолёт Су-27 оттеснил судно.
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с чего всё началось
По данным газеты, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.ТК Звездавчера в 01:26
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Минобороны Испании подтвердило, что их истребитель сблизился с самолетом Шойгу
Коммерсантъвчера в 06:47
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