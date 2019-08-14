с чего всё началось

Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT. Однако российский самолёт Су-27 оттеснил судно.

Происшествия Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.

Политика На Украине задержан замминистра со взяткой в полмиллиона долларов На Украине задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника по обвинению в коррупции, пишет «МК».

Политика Временным главой Барнаула станет первый заместитель Вячеслав Франк Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула.

Происшествия Пожар в петербургском рыбном цехе локализован Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Политика СМИ поверили в назначение Раши Сраки послом Словении в России Несколько СМИ и блогеров поверили в фейковую новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka).

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Экономика Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Футбол Чеферин отложил обсуждение новый формат Лиги чемпионов Президент УЕФА Александер Чеферин направил письма руководителям европейских клубов, сообщает AP.

Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

Происшествия Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321 Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова, отвечавшего за защиту от птиц в аэропорту Жуковского, заявил глава службы Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 1". Оснований для проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта Жуковский после инцидента он не видит.

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Происшествия В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.

Политика Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Шоу-бизнес Газманов превысил предельно допустимую дозу омолаживающего препарата Олег Газманов слывет не только одним из самых неисправимых оптимистов среди артистов шоубизнеса, но и человеком с отличным чувством юмора.

Происшествия Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Футбол «Рома» продлила контракт с Ундером «Рома» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дженгизом Ундером.