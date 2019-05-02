Самолеты ВВС США провели разведку у границ РФ и над ДонбассомТК Звезда вчера в 16:56

Два самолета и беспилотник ВВС США в течение нескольких часов вели разведку у границ РФ и над Донбассом. Американские самолеты-разведчики были замечены у российских границ и над территорией Донбасса, об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Самолеты ВВС США провели разведку у границ РФ и над Донбассом

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