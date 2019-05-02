Армия и оружие
Самолеты ВВС США провели разведку у границ РФ и над ДонбассомТК Звезда вчера в 16:56
Два самолета и беспилотник ВВС США в течение нескольких часов вели разведку у границ РФ и над Донбассом. Американские самолеты-разведчики были замечены у российских границ и над территорией Донбасса, об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.
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Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России
Телеканал 360°вчера в 16:31
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