Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

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