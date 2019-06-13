Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о воспитании шестилетнего сына Платона, который родился в 2013 году от брака с певицей Жанной Фриске.

Происшествия Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.

Политика Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Политика Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).

Наука Раскрыт секрет долголетия летучих мышей Специалисты взяли пробы крови у летучих мышей нескольких видов, а затем помечали их и отпускали в дикую природу.

Финансы Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.

Транспорт Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Политика Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин.

Экономика Bitcoin предсказали рост в течение 12-18 месяцев Роль Bitcoin в мировой финансовой системе может значительно вырасти в следующие 12-18 месяцев, утверждает основатель и партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

Происшествия В Новосибирской области девушку убило молнией Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.

Технологии «Тинькофф» представил голосового помощника «Олега» "Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.

Авто Российские гиперкары установили новый рекорд скорости в дрифте Российские пилоты Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев побили прежний рекорд скорости во время парного дрифта - машины разогнались до 246 км/ч.

Происшествия СК возбудил дело по факту похищения ребенка в Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения пятилетнего ребенка его собственным отцом в Челябинске.

Технологии Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.

Шоу-бизнес Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.

Политика В Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование Депутаты от «Справедливой России» предлагают ввести компенсацию морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием и незаконным лишением свободы.

Гаджеты Объявлена российская цена смартфона Honor 20 Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.

Общество В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.