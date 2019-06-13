Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
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