Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено 11 июня в 10:15
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о воспитании шестилетнего сына Платона, который родился в 2013 году от брака с певицей Жанной Фриске.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Наука
Раскрыт секрет долголетия летучих мышей
Специалисты взяли пробы крови у летучих мышей нескольких видов, а затем помечали их и отпускали в дикую природу.
Обновлено в 04:56
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:44
Экономика
Bitcoin предсказали рост в течение 12-18 месяцев
Роль Bitcoin в мировой финансовой системе может значительно вырасти в следующие 12-18 месяцев, утверждает основатель и партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.
Обновлено в 06:52
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Кино
Киану Ривз рассказал, что ему понравилось в Cyberpunk 2077
Обновлено в 03:48
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Авто
Российские гиперкары установили новый рекорд скорости в дрифте
Российские пилоты Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев побили прежний рекорд скорости во время парного дрифта - машины разогнались до 246 км/ч.
Обновлено в 05:27
Происшествия
СК возбудил дело по факту похищения ребенка в Челябинске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения пятилетнего ребенка его собственным отцом в Челябинске.
Обновлено в 03:51
Технологии
Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы
В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь
Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.
Обновлено в 05:30
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование
Депутаты от «Справедливой России» предлагают ввести компенсацию морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием и незаконным лишением свободы.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Объявлена российская цена смартфона Honor 20
Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.
Обновлено в 06:37
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30