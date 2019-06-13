Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Хоккей
«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Сеть
На фанатской странице известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой появился фотоснимок совсем еще маленького телевизионного ведущего Максима Галкина с братом.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество
Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей
В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.
Обновлено в 10:10
Кино
Disney заявил о планах перезапуска «Чипа и Дейла»
Студией Disney сделано заявление о своих планах произвести перезапуск мультипликационного сериала "Чип и Дейл".
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Космос
На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли
Обновлено в 06:31
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Общество
На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Культура
Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
Обновлено в 08:46
Футбол
Дюпин переходит в казанский «Рубин»
Обновлено вчера в 12:28
Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Происшествия
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Теннис
Хачанов вылетел во втором круге турнира в Штутгарте
Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира ATP в Штутгарте (Германия).
Обновлено в 09:47
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37