Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Армия и оружие Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».

Общество В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.

Происшествия СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Политика Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Шоу-бизнес Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Сеть На фанатской странице известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой появился фотоснимок совсем еще маленького телевизионного ведущего Максима Галкина с братом.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Общество Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.

Кино Disney заявил о планах перезапуска «Чипа и Дейла» Студией Disney сделано заявление о своих планах произвести перезапуск мультипликационного сериала "Чип и Дейл".

Политика Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.

Авто Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.

Шоу-бизнес Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса» В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.

Финансы Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.

Происшествия В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

Происшествия Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.

Теннис Хачанов вылетел во втором круге турнира в Штутгарте Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира ATP в Штутгарте (Германия).