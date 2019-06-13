Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
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Общество
В США на аукционе выставили письма Альберта Эйнштейна
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Футбол
Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам
Обновлено в 11:35
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде
Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС
Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:43
Происшествия
У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу
"Никакого барагоза не было": Лунев рассказал о конфликте в аэропорту Внуково К административной же ответственности Лунева привлекли 12 июня после того, как он поскандалил с сотрудником во Внуково.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено в 06:21
Политика
Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Активист «Голоса» Удот останется под домашним арестом до середины лета
Химкинский городской суд Московской области до 16 июля продлил срок домашнего ареста члену совета движения "Голос" Роману Удоту по делу об угрозе убийством.
Обновлено в 12:42
Политика
Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий
В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов
Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Воспитательницу детского сада в Подмосковье обвиняют в педофилии
Воспитательница частного детского сада в Подмосковье приставала в спальне к дошкольнику.
Обновлено в 11:20
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Футбол
Улыбчивый Кокорин возмутил судью
Обновлено в 10:02
Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Футбол
Мамаев назвал происходящие в суде позором
Обновлено в 08:15
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество
В Мексике обнаружили запись голоса Фриды Кало
Сотрудники Национальной библиотеки Мексики полагают, что обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало.
Обновлено в 10:30
Авто
Renault готовится показать новый компактный кроссовер
На фоне растущей популярности кроссовером, компания Renault планирует выпустить новую компактную модель SUV-сегмента, которая станет второй в линейке бренда.
Обновлено вчера в 09:22
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Молния убила школьницу под Новосибирском
В четверг, 13 июня, разряд молнии убил 17-летнюю девушку в Колыванском районе Новосибирской области.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52