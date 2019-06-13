Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в ИдлибеРИА Новости 06:41
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
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Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Спорт
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Политика
Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова
Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.
Обновлено в 14:14
Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика
ЕС не видит необходимости в «плане Б» для транзита газа через Украину
Еврокомиссия не видит необходимости в «плане Б» для продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года, заявил журналистам замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
Обновлено в 10:53
Технологии
Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»
Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Футбол
Аллегри решил взять годичную паузу в карьере
Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он решил взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть.
Обновлено в 15:59
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
Обновлено в 16:32
Политика
Решение США переименовать Киев насмешило Сеть
Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Технологии
Uber начал тестировать дроны для доставки еды из ресторанов
Uber Technologies начала тестировать сервис по доставке еды из ресторанов с помощью дронов, сообщает MarketWatch.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Общество
Роскачество составило рецепт окрошки для похудения
Рекомендации для приготовления «самого летнего блюда» — окрошки — составили специалисты Роскачества.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24